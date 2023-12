Campanello senza fili impermeabile, 4 livelli di volume: col COUPON Amazon ti costa la metà (18€)

Il campanello senza fili impermeabile IP55 di BITIWEND è un’affidabile soluzione di avviso per la presenza di ospiti in casa, negozio o ufficio. Con un’ampia gamma di funzionalità, questo campanello offre versatilità e praticità.

Impermeabile IP55 per resistere a polvere e spruzzi d’acqua, è ideale per l’uso esterno, dove, con un’azione fino a 300 metri, copre facilmente ambienti più grandi. Il prezzo? Non ci crederai: appena 18€. Proprio così, grazie al coupon regalo di Amazon da spuntare in pagina, potrai averlo scontato del 50% e con le spedizioni gratuite via Prime.

Campanello senza fili impermeabile, a 18€ è regalato

La vasta scelta tra 52 suoni permette di personalizzare l’annuncio della presenza dei visitatori, da suoni classici a opzioni più moderne. Il campanello offre 4 livelli di volume regolabili per adattarsi alle tue esigenze e all’ambiente circostante. Sia che tu voglia un avviso discreto o un annuncio più potente, hai il controllo completo sul livello sonoro.

Se, come detto, i 4 livelli di volume regolabili si adattano alle preferenze personali e all’ambiente circostante, l’indicatore LED fornisce una segnalazione visiva dell’attivazione del campanello, particolarmente utile in ambienti silenziosi o quando il volume è abbassato.

L’installazione è semplice e senza complicati cablaggi. I trasmettitori alimentati a batteria offrono flessibilità nella posizione di installazione. In conclusione, il campanello di BITIWEND combina prestazioni affidabili, personalizzazione e resistenza alle intemperie per un’esperienza di avviso completa e conveniente. Vai su Amazon e fallo tuo con appena 18€ grazie al coupon regalo di Amazon da spuntare in pagina. Così potrai averlo scontato del 50% e con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.