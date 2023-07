Campanello senza fili impermeabile con connessione fino a 300 metri: tuo a 12€

Il campanello wireless PewinGo è la soluzione perfetta per chi cerca un campanello senza fili facile da installare e con molte funzioni interessanti. Con 55 diverse melodie e 5 livelli di volume regolabile, potrai personalizzare il suono del campanello secondo le tue preferenze.

La sua portata wireless di 300 metri ti permette di ricevere il segnale anche se ti trovi lontano dall’ingresso principale della tua casa. Inoltre, il campanello è dotato di un indicatore LED luminoso, che si attiva ogni volta che qualcuno preme il pulsante del campanello. In questo modo, non perderai mai un visitatore, anche se ti trovi in un’altra stanza.

Campanello wireless PewinGo, compatto e geniale

Il campanello è resistente all’acqua con certificazione IP55, il che significa che può sopportare pioggia e condizioni atmosferiche avverse senza subire danni. Puoi quindi installarlo tranquillamente all’esterno della tua casa senza preoccuparti delle intemperie.

La sua installazione è molto semplice, non richiede alcun cablaggio e puoi posizionare sia il pulsante del campanello che la ricevente dove preferisci. Inoltre, il campanello è alimentato da batterie, che sono incluse nella confezione, quindi non dovrai preoccuparti di trovare una presa di corrente nelle vicinanze.

Con il campanello Wireless PewinGo, avrai un sistema di avviso affidabile e personalizzabile per i visitatori che arrivano a casa tua. Non perdere l’occasione di ottenere questo campanello pratico e funzionale. Sfrutta l’offerta disponibile su Amazon e goditi la comodità di un campanello senza fili di qualità pagandolo appena 12€ grazie al doppio sconto con coupon. Le spese di spedizione sono gratuite.

