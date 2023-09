Campanello senza fili in 2 secondi, spendi 11€ e hai copertura di 450m

Un campanello senza fili di cui non fare proprio a meno. Questo prodottino è quello che ti salva dal citofono rotto o nel caso tu voglia aggiungerne uno alla tua seconda entrata: semplicissimo da montare, costa poco ma funziona alla perfezione.

Con tutto quello che ti serve e veloce da montare, te lo porti a casa all’istante. Prima collegati su Amazon e spunta il coupon così il prezzo scende ad appena 11,69€ e risparmi ancora di più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Campanello senza fili: come poterne fare a meno quando funziona così bene

Il campanello senza fili è un’invenzione veramente unica e comoda. Per quello che costa uno si potrebbe aspettare che funziona una volta su dieci e invece è qui che ti stupisce: non perde uno squillo e non si rovina. Senza fili e senza dover effettuare collegamenti, lo installi veramente in due secondi visto che ti tocca scegliere solo la posizione.

In modo particolare, questo modello ha due ricevitori e un campanello. I primi li metti in casa, li colleghi direttamente alla presa di corrente mentre il secondo lo posizioni all’esterno. Naturalmente è stato progettato appositamente quindi è impermeabile e non si rovina.

Per informazione ti faccio sapere che ha un raggio di azione fino a 457 metri di distanza quindi non ti preoccupare.

Con volume e suonerie personalizzabili, rendi lo squillo gradevole e non in grado di farti sobbalzare ogni qualvolta qualcuno citofona. In più tutti e tre i pezzi sono dotati di luce blue LED per essere individuati al buio.

Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo campanello senza fili a soli 11,69€ con il coupon.

Spedizioni veloci e gratuite con Amazon Prime attivo sul tuo account.

