Canali duplicati sul Digitale Terrestre: niente panico, risolvi in un attimo così

Non è detto che ci sia un guasto alla TV o all’antenna: nella maggior parte dei casi c’entrano gli spostamenti di frequenze, gli aggiornamenti dei Mux e il riordino di alcune reti nazionali e locali.

Il problema, quasi sempre, non è il televisore “rotto”. E nemmeno l’antenna da cambiare. A muoversi è l’offerta del digitale terrestre, con modifiche ai multiplex, i cosiddetti Mux: sono i “contenitori” digitali che portano più canali TV, radio e servizi sulla stessa frequenza. Quando un Mux viene aggiornato, un’emittente può cambiare posto, apparire in una nuova versione o comparire due volte nella lista.

Gli aggiornamenti riguardano, tra gli altri, operatori come Rai, Mediaset, Cairo Communication e Persidera. Gli effetti cambiano da zona a zona, e molto dipende anche dall’impianto di ricezione. “Ho acceso la TV e Rai News era due volte, mentre un canale locale non si vedeva più”, racconta un utente di Milano. Segnalazioni simili arrivano anche da altre città. In questi casi, spiegano gli addetti ai lavori, la prima cosa da fare è una nuova ricerca automatica dei canali.

Sul fondo c’è anche il passaggio al DVB-T2, la seconda generazione dello standard europeo per il digitale terrestre. Permette di usare meglio le frequenze e di trasmettere più contenuti in alta definizione, oltre a servizi come il 4K. Per l’utente non è sempre un cambiamento evidente. Però gli effetti si vedono subito sul telecomando: numeri cambiati, doppioni, canali HD da ritrovare.

Cosa resta invariato: i primi nove canali nazionali e lo spazio delle TV locali

Nonostante gli spostamenti, la parte iniziale della numerazione nazionale resta ferma. Il sistema LCN, cioè Logical Channel Number, continua ad assegnare le posizioni principali nell’ordine già conosciuto: Rai 1 HD sul numero 1, Rai 2 HD sul 2, Rai 3 TGR Regione sul 3, poi Rete 4 HD sul 4, Canale 5 HD sul 5, Italia 1 HD sul 6, LA7 HD sul 7, TV8 HD sull’8 e NOVE sul 9.

Ricerca automatica dei canali sul digitale terrestre: risintonizzazione della TV per recuperare canali spariti o duplicati.

Dal numero 10 al 19 c’è invece lo spazio riservato alle emittenti locali. Qui le differenze possono essere più evidenti, perché la lista cambia in base alla regione e alla provincia. Dopo gli aggiornamenti, una TV locale può finire su un altro numero, essere sostituita da una versione diversa oppure non comparire finché il televisore non viene risintonizzato. Succede soprattutto nelle aree dove il segnale non arriva in modo uniforme.

Andando avanti con la lista, poi, possono comparire più versioni dello stesso canale. Alcuni programmi Rai, come Rai 4, Rai Premium o Rai News 24, possono trovarsi su numerazioni diverse. Nella fascia dei canali 500, invece, si concentrano diverse versioni in HD. Non sempre è un errore: a volte è solo una fase di passaggio, con vecchie e nuove configurazioni che convivono per un periodo.

Risintonizzazione automatica: i passaggi da seguire su TV e decoder

Per rimettere ordine, la strada più semplice è avviare la risintonizzazione automatica dal televisore o dal decoder. Il percorso cambia un po’ a seconda della marca, ma di solito basta premere sul telecomando Menu o Impostazioni, entrare in Canali, Trasmissione o Impostazioni TV, e poi scegliere la voce per la ricerca automatica dei canali.

A quel punto la TV controlla di nuovo le frequenze ricevute dall’antenna, trova i Mux disponibili e ricostruisce l’elenco dei programmi. L’operazione dura in genere pochi minuti. Sullo schermo compare una barra di avanzamento e, in alcuni modelli, alla fine viene chiesto di salvare la nuova lista. Meglio confermare, anche se l’ordine sembra diverso da quello a cui si era abituati.

Se il menu non è chiaro, conviene cercare il manuale del produttore o consultare il sito della marca del televisore, usando parole come “risintonizzare canali TV” insieme al modello dell’apparecchio. Un tecnico antennista, interpellato da Alanews, consiglia di “non toccare subito l’impianto condominiale: prima va fatta la scansione completa, solo dopo si capisce se manca davvero il segnale”. Spesso basta questo passaggio per risolvere.

Doppioni, HD mancanti e canale 200: quando il problema è la compatibilità DVB-T2

Se dopo la nuova ricerca restano canali duplicati, non significa per forza che ci sia un guasto. Il sistema LCN assegna in automatico le posizioni disponibili, ma in alcuni casi il televisore mantiene più versioni dello stesso programma: una in definizione standard e una in alta definizione, per esempio. Si può accettare la numerazione automatica e poi, con calma, spostare manualmente i canali più usati.

Il discorso cambia se alcuni programmi HD non compaiono o se il test sul canale 200 non si vede correttamente. Quel canale serve a verificare la compatibilità con la codifica HEVC Main10, legata agli standard più recenti del digitale terrestre. Se lo schermo resta nero o compare un messaggio di errore, il televisore potrebbe non supportare del tutto il DVB-T2.

Gli apparecchi venduti dal 22 dicembre 2018 devono supportare DVB-T2 e HEVC, ma nelle case italiane ci sono ancora molti modelli più vecchi. Funzionano, certo, ma non sempre sono pronti per le nuove tecnologie. In questi casi può bastare un decoder compatibile, senza cambiare per forza televisore. Prima, però, meglio fare una scansione completa: spesso il problema si risolve così.