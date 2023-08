Cane da guardia ELETTRONICO: la tua casa più SICURA con questo gadget GENIALE

Un cane da guardia che vigila sulla tua casa e che abbaia appena percepisce un pericolo, ma che in realtà… non esiste? Ebbene sì: con questo assurdo gadget, con 39€ potrete assicurarvi un “watchdog elettronico”. Si tratta di un gadget che possiede un sensore intelligente che utilizza la tecnologia radar il quale rileva il movimento attraverso pareti, porte e finestre e se avverte la presenza in casa di estranei emette il suono realistico di un cane che abbaia, facendo sembrare che ce ne sia uno da guardia nell’edificio.

Cane da guardia elettronico Elro ARD51

Questo cane da guardia elettronico è caratterizzato da un realistico suono di cane in 3D che lo fa sembrare un vero cane da guardia dall’esterno. Collocare il dispositivo è semplice, e una volta posizionato in casa ha un sensore intelligente che utilizza la tecnologia radar. Questa tecnologia radar rileva il movimento attraverso pareti, porte e finestre, come scritto prima.

Se qualcuno entra in casa, il sistema rileva il movimento e emette un suono realistico, forte e nitido, che fa sembrare che ci sia un cane da guardia nell’edificio. In questo modo, gli ospiti indesiderati vengono effettivamente dissuasi a proseguire e messi in fuga. La portata del sensore radar è regolabile e può raggiungere fino a 16 metri.

Oltre al sonoro del cane da guardia, Elro ARD51 ha anche un suono di allarme e di campanello, ed è possibile regolare il volume da 70db ad un massimo di 120db. Fallo tuo a soli 39€ incluse le spedizioni via Prime.

