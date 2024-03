Canon EOS R10: aggiungi un terzo obiettivo e risparmia il 15%

Canon EOS R10 + obiettivo RF-4 55-210mm + obiettivo RF-S 18-45mm, insieme a una scheda SD e una batteria aggiuntiva, è disponibile sullo Store Canon a 1.289,99 euro. Grazie alla nuova promozione in corso è possibile aggiungere un terzo obiettivo ottenendo uno sconto del 15%.

Due gli obiettivi disponibili: l’obiettivo Canon RF 50mm F1.8 STM e l’obiettivo Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM. Il primo consente di risparmiare 36 euro, per un costo complessivo di 1.493,98 euro. Con il secondo si ottiene un risparmio di 118,50 euro, per un prezzo in abbinata pari a 1.961,48 euro.

Canon EOS R10: la fotocamera mirrorless ideale per i content creator

EOS R10 di Canon è una fotocamera mirrorless di nuova generazione con sensore APS-C da 24.2 megapixel. Scatta fino a 15 fps con l’otturatore meccanico (con quello elettronico si spinge fino a 23 fps) e permette di scegliere tra video 4K/30p o 4K/60p. Tutti dettagli che la rendono la compagna perfetta per la fotografia di viaggio e per i content creator, che con in mano questa mirrorless possono liberare la propria creatività.

Un altro suo punto di forza è la messa a fuoco automatica e fulminea grazie al sistema Dual Pixel CMOS AF II, programmato sulla R10 utilizzando la tecnologia deep learning in modo da riconoscere veicoli, animali e persone. La qualità dell’immagine è ottima, anche in condizioni di scarsa luminosità, con una sensibilità di ISO fino a 32.000 (espandibile a ISO 51.200).

La mirrorless di casa Canon dà inoltre modo di convidere i propri scatti con i social in modo rapido e semplice grazie al Wi-Fi integrato. Questo permette di collegare la fotocamere allo smartphone in maniera istantanea.

La nuova promozione sulla Canon EOS R10, che consente di ottenere un terzo obiettivo con il 15% di sconto, scade il prossimo 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.