Canon EOS R50 + 2 obiettivi: risparmia 130€ subito su Canon Store

Tra le migliori offerte disponibili su Canon Store segnaliamo quella che ha per protagonista la fotocamera mirrorless Canon EOS R50, venduta con gli obiettivi RF-S 18-45mm IS STM Lens e RF-S 55-210 mm IS STM a 1.079,99 euro invece di 1.209,99 euro, con un risparmio dunque di 130 euro. La promozione termina il prossimo 31 marzo.

L’ampio sensore APS-C da 24.2 megapixel e il sistema Dual Pixel CMOS AF II rendono la EOS R50 di Canon una mirrorless ideale per i creatori di contenuti che desiderano offrire ai loro follower foto e video di alta qualità. Non a caso, il modello in questione rientra tra le mirrorless di fascia media dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Canon EOS R50: il kit con 2 obiettivi in sconto di 130 euro su Canon Store

Il sensore ad alta risoluzione APS-C da 24.2 megapixel restituisce scatti professionali, con dettagli nitidi e ritratti originali, anche in condizioni di scarsa luminosità. A questo si aggiunge il sistema Dual Pixel CMOS Auto Focus II, grazie al quale la messa a fuoco è istantanea.

Se il focus della propria attività sono i video, la EOS R50 è in grado di portare quella che è una semplice passione a un livello superiore, grazie a video 4K UltraHD 30p, con oversampling da 6K. E se si vogliono ottenere risultati ancora più sorprendenti, è possibile rallentare la velocità del soggetto fino a 4 volte.

La fotocamera mirrorless Canon EOS R50, insieme ai due obiettivi da 18-45mm e 55-210mm, è in offerta a soli 1.079,99 euro sul sito ufficiale store.canon.it, grazie allo sconto immediato di 130 euro. Oltre al risparmio considerevole, Canon Store offre la garanzia minima di due anni e la spedizione gratuita al proprio domicilio.

