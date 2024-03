Canon EOS R50 + obiettivo RF-S 18-45mm in super offerta a 949,99 sullo Store Canon

Nell’ambito dell’iniziativa Saldi sul sistema EOS-R, segnaliamo l’offerta dello Store Canon sulla fotocamera mirrorless Canon EOS R50, in promo a 949,99 euro invece di 1.079,99 euro. La promozione include un obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, uno zaino, una scheda SD e una batteria aggiuntiva.

La EOS R50 è una mirrorless ideale per i creatori di contenuti che realizzano foto e video. Tra i suoi principali punti di forza segnaliamo il sensore APS-C da 24.2 megapixel, la ripresa video con risoluzione 4K 30p e il sistema Dual Pixel CMOS AF II.

Canon EOS R50 in offerta a 949,99 sullo store ufficiale di Canon

Compatta e leggera, la fotocamera Canon EOS R50 è dotata di touch screen orientabile e mirino elettronico, adattandosi al meglio tra le mani dei content creator attivi sui social media e sulle altre piattaforme web. Si distingue per dettagli estremamente nitidi e una messa a fuoco istantanea grazie alla funzione Dual Pixel CMOS Auto Focus II.

Per quanto riguarda la ripresa dei video, la mirrorless di casa Canon supporta la risoluzione 4K UltraHD 30p, con oversampling da 6K. In più, è disponibile l’opzione per rallentare di 4 volte la velocità del soggetto, così da ottenere risultati cinematografici.

Da segnalare infine un’integrazione totale con il proprio smartphone e gli altri dispositivi mobili grazie al modulo Bluetooth e al Wi-Fi.

La mirrorless Canon EOS R50, equipaggiata con l’obiettivo RF-S 18-45mm più una scheda SD, una batteria aggiuntiva e uno zaino, è in offerta a 949,99 euro sul sito ufficiale store.canon.it, a fronte di un valore complessivo dell’intero pacchetto di 1.079,99 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.