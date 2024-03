Canon EOS R8: la mirrorless dei sogni eleggibile per un rimborso di 200€

La fotocamera mirrorless Canon EOS R8 (modello solo corpo) rientra nella nuova promozione dello Store Canon Risparmi di Primavera: acquistandola sullo store ufficiale, è possibile ottenere un rimborso di 200 euro.

Il modello EOS R8 di Canon rientra tra le migliori mirrorless di fascia media con sensore CMOS full frame da 24.2 megapixel. Le sue prestazioni la rendono la compagna di viaggio ideale per gli amanti dei ritratti e la fotografia paesaggistica.

Canon EOS R8: come ottenere 200 euro di rimborso con la promo Risparmi di primavera

Di seguito ti spieghiamo come ottenere 200 euro di rimborso sull’acquisto della Canon EOS R8 grazie alla promozione in corso Rimborsi di primavera.

Per prima cosa occorre effettuare l’acquisto del modello in questione sul Canon Store entro il 31 maggio. Una volta ricevuta la fotocamera a casa, collegati alla pagina dei rimborsi del sito ufficiale di Canon e presenta la richiesta entro il 17 giugno: alla domanda dovrai allegare sia il numero di serie della mirrorless che la ricevuta (come prova di acquisto). Fatto questo, riceverai il rimborso sul conto bancario indicato al momento della richiesta.

Tra i principali punti di forza della EOS R8 segnaliamo le riprese straordinarie, i paesaggi stupendi e i ritratti mozzafiato. La mirrorless del marchio Canon monta un sensore full frame e dispone della tecnologia Dual Pixel CMOS AF II, con ISO fino a 102.400.

Ricapitolando, l’acquisto della Canon EOS R8, il cui valore è di 1.889,99 euro, dà diritto a un rimborso di 200 euro, per cui la spesa finale per la mirrorless full frame di fascia media di Canon è di 1.689,99 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.