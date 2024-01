Canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi con ING

Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli è il conto online di ING che offre canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi. Al termine della promozione è possibile mantenere l’opzione Modulo Zero Vincoli gratis e gli annessi vantaggi a canone zero con uno stipendio o pensione oppure entrate mensili di almeno 1.000 euro. Ecco il link all’offerta.

In più è possibile beneficiare della carta di credito Mastercard Gold, il cui canone è azzerabile con almeno 500 euro di spesa mensile o un piano Pagoflex attivo. La carta è compatibile sia con Apple Pay che Google Pay.

Conto Corrente Arancio ING a canone zero e prelievi gratis

L’offerta di ING azzera per i primi 12 mesi il canone mensile di 2 euro di Conto Corrente Arancio con Modulo Zero vincoli. Tra i suoi vantaggi, oltre al canone azzerato, anche i prelievi di contante gratuiti in Italia e nel resto d’Europa, bonifici SEPA fino a 50.000 euro gratuiti (sia online che tramite Servizio Clienti) e 1 modulo di assegni all’anno.

Oltre poi alla carta di credito, è possibile associare al proprio conto corrente anche la carta di debito Mastercard, con canone azzerabile, PIN personalizzabile e notifiche in tempo reale, nonché la possibilità di pagare con Apple Pay e Google Pay.

C’è infine la carta prepagata Mastercard, una carta virtuale ideale da usare per gli acquisti online. Presenta un canone gratuito, integra un servizio di SMS Alert e la conferma degli acquisti tramite Face ID, e in più le ricariche si effettuano comodamente tramite app.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio direttamente online su questa pagina: durante l’apertura del conto online, aggiungi l’opzione Modulo Zero Vincoli per beneficiare dei vantaggi appena elencati.

