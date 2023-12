Resident Evil 4 per Xbox Series X in OFFERTA: rivivi il capolavoro del 2005 in questo remake

Resident Evil 4 è un remake dell’omonimo titolo del 2005, rivisitato in chiave moderna per offrire un survival horror all’avanguardia. Mantiene l’essenza del gioco originale, introducendo allo stesso tempo un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica vivida e dettagliata! Con steelbox esclusiva inclusa. Oggi per Xbox Series X lo trovi in offerta con il 5% di sconto, quindi lo paghi solo 34,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Resident Evil 4: la trama

Ambientato sei anni dopo il disastro biologico dell’incidente di Raccoon City. Leon S. Kennedy, uno dei sopravvissuti, è stato assegnato come agente speciale governativo al presidente degli Stati Uniti. Grazie all’esperienza maturata in tante missioni passate, a Leon S. viene affidato l’incarico di cercare la figlia del presidente, che è stata rapita. Segue le sue tracce fino ad arrivare a un isolato villaggio europeo, ma c’è qualcosa di molto strano nella gente del posto. Contiene una Steelbook esclusiva!

