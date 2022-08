Capelli e barba sempre in ordine con il tagliacapelli Philips a 20€

Un eccellente tagliacapelli professionale, super accessoriato marchiato Philips, in grande sconto su Amazon a 20€ circa con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Non è uno scherzo, è proprio vero: segui subito questo link se non vuoi perderti l’offerta. Un tagliacapelli può rivelarsi l’alleato perfetto per chi ama stare sempre in ordine e tenere curati capelli e barba. Soprattutto in un periodo come questo dove a causa della pandemia può essere un problema perfino recarsi dal barbiere.

Tagliacapelli in super offerta su Amazon, regolabarba incluso

Con questo dispositivo di Philips sei a posto: è di buona qualità, e ti permette di avere un taglio continuo senza intasamenti, grazie al sistema DualCut con lame auto-affilanti in acciaio inox. E così facile da usare col pettine rifinitore regolabile per capelli e il regola-barba aggiuntivo che potrebbe utilizzarlo anche un bambino. Con tredici lunghezze di taglio puoi spingerti fino a un blocco da 0,5 a un massimo da 23 mm, scegliendo il tuo stile per realizzalo in modo semplicissimo, sia che si tratti di capelli che di barba. La testina segue le linee del volto, le curve della testa senza esitazioni, e ti garantisce un ottimo risultato. Tutto in autonomia.

Il tagliacapelli Philips ha un bel design elegante, un’impugnatura ergonomica che ti garantisce una buona presa e un funzionamento uso cordless lungo almeno 45 minuti attraverso la comoda batteria integrata. Niente problemi di cavi ingombranti che sbattono sul viso o si attorcigliano sul capo. Quando si scarica, lo ricarichi velocemente. E’ anche super semplice mantenerlo pulito con la sua spazzolina e la testina rimovibile con un click.

Riuscire a trovare un eccellente tagliacapelli professionale super accessoriato, per giunta marchiato Philips, scontato a 20€ circa è una rarità. Con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Amazon Prime. Affrettati a chiudere l’affare e a prendere un accessorio sempre utile, a maggior ragione in questo periodo dove può essere difficile accedere a molte attività, anche a quelle dei barbieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.