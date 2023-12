Capelli sempre a posto con appena 11€ con questa piastra professionale Wavytalk Pencil: sconto del 60%

La piastra per la cura dei capelli più desiderata del momento è finalmente in sconto: su Amazon adesso la puoi prendere in super offerta a 11€, cioè il 60% in meno del prezzo di listino. Questo grazie allo sconto principale del 10% e al codice promozionale 3OVVHG5M da applicare in cassa prima di pagare. Il tutto con la garanzia delle spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Piastra per capelli 2 in 1 Wavytalk Pencil : sconto incredibile

Questa non è una piastra per capelli comune, ma è una di quelle top di nuova generazione, una gamma rivoluzionaria di strumenti che garantiscono capelli lisci, luminosi e pieni di vitalità. E’ infatti una 2 in 1, ovverosia Piastre e Arricciacapelli, quindi per Effetto Riccio, Onde Morbide o Capelli Lisci.

Ha un rivestimento in ceramica Ultra, così quando la usi scorre meglio sul capello. Ha un blocco della temperatura per evitare cambi accidentali e comunque è super facile da usare con il display digitale per la regolazione della temperatura da 130 °C a 230 °C.

Grazie alle piastra lunghe ed extra-larghe, questa piastra ti permette di lisciare ciocche più ampie in una sola passata, e anche di riuscire a stirarle direttamente dalla radice alle punte, rendendo lo styling più rapido meno faticoso.

Funziona alla grande, a detta di chi la usa spesso, ha diverse tecnologie a protezione del capello e garanzia del risultato. E poi è progettata appositamente per i capelli lunghi, quindi ti dà un look liscio e luminoso perfetto, senza troppa fatica, ma soprattutto nella comodità di casa tua. Serve aggiungere altro? Sì: affrettati a farla tua con appena 11€, perché a questo prezzo andrà sicuramente esaurita in breve tempo. Spedizioni gratuite e veloci garantite da Amazon Prime.

