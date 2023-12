Cappello con Bluetooth incorporato a soli 10 euro: dici addio a cuffie e altri accessori

Il cappello in pile COTOP con Bluetooth 5.0 incorporato è la scelta ideale per chi vuole proteggersi ma avere incorporati anche musica, microfono, ecc. così da ascoltare musica, parlare al telefono e così via senza cuffie o altri accessori e in più proteggendosi dal freddo. Oggi lo paghi solo 10,96 euro grazie al 13% di sconto. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cappello in pile COTOP con Bluetooth 5.0: le caratteristiche

Beanie Bluetooth wireless COTOP adotta la tecnologia Bluetooth 5.0 avanzata che funziona meglio del tipo Bluetooth 4.2, offrendo 10-12 ore di riproduzione, portata wireless da 33 piedi a 65 piedi. I cappelli Bluetooth COTOP con cuffie sono dotati di compatibilità con inoltro / indietro, si collegano facilmente a tutti i dispositivi di riproduzione multimediale abilitati Bluetooth. Il design unico rende il cappello Bluetooth COTOP un regalo da uomo o donna ideale. Il cappello COTOP Bluetooth è realizzato in morbido pile al 100%, che mantiene la testa super calda e ti consente di ascoltare la musica senza dover indossare ulteriori cuffie.

Con il cappello Bluetooth wireless COTOP, puoi rispondere alle chiamate senza togliere il telefono dalla tasca quando fa freddo mentre corri, sciare, pattinare, fare escursioni. COTOP Il microfono HD incorporato con cappelli Bluetooth con eco e funzione di eliminazione del rumore garantisce un suono cristallino, il cappello per calze Bluetooth ti consente di chattare e ascoltare musica tramite streaming Bluetooth in ottima qualità audio. Il cappello a cuffia COTOP è realizzato in materiale polare pile estensibile, ultra-morbido e traspirante, si adatta a tutte le dimensioni e forme, nessuna pressione sulla testa, ti riscalda dalla testa al tuo cuore. Il design attento ti consente di lavare facilmente il berretto Bluetooth wireless, ricordati di estrarre le cuffie Bluetooth dalla tasca del cappellino musicale prima di lavarlo. Grandi regali per uomo e regali per donna.

Il cappello in pile COTOP con Bluetooth 5.0 incorporato oggi lo paghi solo 10,96 euro grazie al 13% di sconto.

