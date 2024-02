Cappuccino come al bar: ecco la macchinetta in sconto SHOCK!

Ah, che buono il cappuccino a colazione, vero? Ecco il prodotto che DEVE essere immediatamente tuo! Se hai sempre sognato di fare anche a casa un cappuccino come al bar, questa è l’offerta che non puoi lasciarti scappare. La macchina per il caffè espresso con cappuccinatore Cetotec oggi è in super sconto Amazon! Grazie al 21% di ribasso, puoi averla a soli 113,90€! Non aspettare, comprala subito!

Cappuccino come al bar, anche a casa! Ecco la macchinetta Power Instant-CCINO di Cecotec!

Cecotec è un’azienda spagnola che, pian piano, sta proponendo sul mercato i propri prodotti per la casa. Tra questi, l’azienda ha pensato ad una linea di macchinette del caffè per accontentare proprio tutti i gusti. Ecco quindi la macchinetta Power Instant-CCINO che promette di preparare il cappuccino come al bar, ma a casa.

Si tratta di una classica macchinetta per il caffè espresso che permette di utilizzare il caffè macinato apposito per realizzare ottimi caffè espresso. Oltre questo, la macchinetta è dotata di un serbatoio con schiumatore che, in automatico, eroga latte già montato e caldo. Il latte viene riscaldato per mezzo del vapore e montato proprio come al bar. La differenza? In questo caso la macchinetta fa tutto in automatico e vi permetterà persino di personalizzare la quantità di caffè erogato, la quantità di latte e la quantità di schiuma. Il serbatoio del latte permette di essere ricaricato fino a 700 ml e quello dell’acqua è in grado di immagazzinare ben 1,7 litri.

Ovviamente, il manico per la posa del caffè è in grado di funzionare sia con un filtro per un solo espresso che con un filtro che permette di erogare il caffè per due tazzine espresso.

Questa macchinetta Cecotec permette di realizzare un cappuccino come al bar: se non puoi farne a meno, devi assolutamente averla! Perché? Beh, perché costa davvero pochissimo! Infatti, grazie alla promo Amazon, oggi puoi averla a soli 113,90€ grazie al ribasso del 21%! Approfittane subito e non te ne pentirai!

