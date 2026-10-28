Card anziani fino a 500 euro per farmaci e medici: come funziona

La proposta, spinta soprattutto da Forza Italia nel negoziato di maggioranza, punta a dare una mano a pensionati e persone avanti con l’età quando il Servizio sanitario nazionale non copre tutte le spese. Ma il dossier è ancora aperto: importi, beneficiari, coperture e regole d’uso devono essere definiti prima del via libera alla Manovra.

L’idea sul tavolo è una card per le spese sanitarie degli anziani, con un importo che, secondo le prime valutazioni circolate nella maggioranza, potrebbe andare da 300 a 500 euro l’anno. Non sarebbe quindi un aiuto generico, ma un contributo legato a prestazioni e acquisti sanitari.

Il senso politico della misura è piuttosto chiaro: dare un sostegno più immediato a chi, soprattutto con l’età, deve fare i conti con controlli, terapie e medicinali. “Serve una misura semplice, che arrivi quando la spesa viene sostenuta”, è il ragionamento che filtra dagli ambienti parlamentari che seguono il dossier. I tempi, però, sono stretti. La Manovra 2027 è ancora in trattativa e ogni nuova voce deve trovare posto dentro risorse limitate.

La card finirebbe nel capitolo del welfare sanitario, accanto agli interventi su pensioni, famiglie e sanità pubblica. Al momento non c’è ancora un testo definitivo. E manca anche una relazione tecnica con il costo della misura. Solo quando le coperture saranno messe nero su bianco si capirà se la proposta entrerà davvero nel pacchetto finale.

Over 75 e pensionati a basso reddito: i criteri di accesso sono ancora da fissare

Il nodo principale resta la platea. L’orientamento, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe quello di destinare la card sanitaria agli over 75 e ai pensionati con redditi bassi. Ma soglie Isee, requisiti d’età e possibili esclusioni non sono ancora stati decisi.

Un anziano paga al banco della farmacia con card e scontrino, simbolo del possibile sostegno sanitario previsto per la Manovra.

Le strade aperte sono più di una. Una prevede l’accesso legato solo all’età. Un’altra punta invece su un filtro economico più stretto, per concentrare l’aiuto su chi ha meno margine nel bilancio familiare. È un passaggio delicato: una platea troppo larga farebbe scendere l’importo disponibile; una platea troppo stretta rischierebbe di lasciare fuori anziani con spese sanitarie pesanti, ma con redditi appena sopra la soglia.

Come per ogni misura di spesa, il ministero dell’Economia dovrà valutare l’impatto sui conti. Da qui la cautela. Nelle prossime riunioni tra governo e maggioranza si discuterà anche un altro punto concreto: la card arriverà in automatico, usando i dati già in mano a Inps e Agenzia delle Entrate, oppure servirà una domanda? Per molti anziani non è un dettaglio.

Visite specialistiche, ticket, farmaci e cure private: quali spese potrebbero rientrare

La card potrebbe coprire diverse spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale o comunque rimaste a carico del cittadino. Tra le voci citate nel confronto ci sono visite specialistiche, ticket, farmaci, esami diagnostici e alcune cure private, comprese quelle a cui molti anziani ricorrono quando le liste d’attesa si allungano.

Il perimetro, però, è ancora da scrivere. Non è chiaro, per esempio, se potranno essere incluse anche prestazioni odontoiatriche, dispositivi medici, occhiali, apparecchi acustici o assistenza domiciliare. Sono costi frequenti e spesso pesanti. E non di rado, raccontano medici di famiglia e associazioni dei pensionati, vengono rimandati proprio per ragioni economiche.

L’obiettivo sarebbe evitare un contributo troppo generico, legando l’uso della card a pagamenti tracciabili in farmacie, ambulatori, strutture sanitarie e presso professionisti convenzionati o autorizzati. Un sistema di questo tipo, nelle intenzioni, servirebbe anche a ridurre il rischio di usi impropri e a rendere più semplici i controlli sulle spese ammesse. Ma le regole pratiche devono ancora essere definite.

Erogazione diretta o detrazione fiscale: i nodi tecnici prima del varo della misura

Il confronto più delicato riguarda la forma dell’aiuto: erogazione diretta tramite card oppure beneficio da recuperare con la dichiarazione dei redditi. La prima soluzione è quella preferita dai promotori della proposta, perché permetterebbe agli anziani di usare subito il contributo, senza aspettare mesi per ottenere un vantaggio sotto forma di detrazione fiscale.

La differenza non è solo tecnica. Chi vive con una pensione bassa può avere difficoltà ad anticipare 120 o 200 euro per una visita privata, anche se poi una parte della spesa verrà recuperata. Una card caricata in anticipo, invece, alleggerirebbe il pagamento nel momento stesso della prestazione. “Il problema è la liquidità, non solo il beneficio finale”, ha ammesso un parlamentare di maggioranza che segue il dossier.

Restano diversi punti da chiarire: chi gestirà la card, come saranno accreditati gli importi, quali controlli scatteranno e se il contributo sarà cumulabile con le detrazioni sanitarie già previste. Il governo dovrà anche scegliere se partire con una misura sperimentale o stabile. Per ora la card sanitaria per anziani è un’ipotesi concreta, ma non ancora una norma. La partita si giocherà nelle prossime settimane, dentro il cantiere della legge di Bilancio 2027.