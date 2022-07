Caricabatteria da Auto Belkin USB da 24 W ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se devi viaggiare o sei una persona che usa molto il telefono durante gli spostamenti, dovresti provare il Caricabatteria da Auto per da 24 W di Belkin con Doppio Micro-USB a 2 Porte. In promo ora su Amazon a soli 14,99€ invece di 19,99.



Questo caricatore da auto è in grado di caricare due dispositivi contemporaneamente tramite la porta Dual USB-A. Inoltre, garantisce velocità di ricarica superiori allo standard e un indicatore LED per farti sapere quando è collegato ad una fonte di alimentazione. Il cavo da USB-A a Micro-USB da 1 metro è già incluso nella confezione, così puoi evitare di comprare altri cavetti non idonei. È certificato USB-IF per garantire una connettività di lunga durata.

Basta collegarlo alla presa di corrente del tuo veicolo per iniziare a caricare il tuo dispositivo iOS o Android. Avrai una potenza combinata di 24 watt (4,8 amp), e ciascuna porta che offre 12 watt di potenza tramite ricarica rapida, quindi più veloce di un caricabatterie standard da 5 watt. Acquistalo ora su Amazon grazie allo sconto del 25%, e ricorda di attivare l’abbonamento Prime per richiedere al spedizione in 1 giorno.

