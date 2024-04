Caricabatterie 65W IN SCONTO da pazzi: FOLLIA di Amazon, approfittane ora

Puoi finalmente dire addio al problema dei tuoi dispositivi preferiti sempre scarichi. Grazie all’ultima promozione folle lanciata da Amazon, hai modo di portarti a casa un potente caricabatterie da 65 W e con porte USB-C ad un prezzo super competitivo. Con lo sconto del 20%, lo trovi a soli 39,99 euro. Disponibile nella colorazione nera e con questo simpatico design a forma di robottino, ti permetterà di avere un compagno ideale da mettere in tasca e da tirare fuori ogni volta che il tuo smartphone, tablet o PC sarà scarico. Compralo subito e godi dei suoi innumerevoli vantaggi, ti lascerà senza parole.

Caricabatterie UGREEN: 65W e USB-C per dispositivi sempre al 100%

Un caricabatterie dal rapporto qualità-prezzo così conveniente non lo avevi probabilmente mai visto prima d’ora. Con il suo simpatico design robotico, questo accessorio presenta porte USB-C da 65W per avere sempre il massimo dell’autonomia. E i dati sono a dimostrare la sua efficienza. Pensa che puoi avere un MacBook Air M2 dallo 0 al 51% in soli 30 minuti sfruttando una singola porta USB-C. Presente poi il display LED, con un mini schermo intelligente che mostra lo stato di ricarica in tempo reale e ti avvisa quando è terminata l’erogazione di energia.

Oltre alle 2 porte USB-C, ne trovi anche una USB-A così da poter mettere sotto carica contemporaneamente tutto ciò che desideri. E ci sono una lunga serie di protocolli di ricarica rapida e una compatibilità assoluta. Pensata tanto per i cellulari e i tablet quanto per i PC e gli auricolari. Ovviamente non poteva mancare il sistema di sicurezza, multiplo e che fornisce protezione integrata da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensione.

Acquistalo immediatamente e non te ne pentirai, non ci saranno più problemi di batteria a terra per nessuno dei tuoi dispositivi tech preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.