Caricabatterie a ricarica rapida per tutti i dispositivi SCONTATO del 67%: l'AFFARE del giorno!

Baseus ha ideato questo alimentatore USB C ad alta velocità, PD 3.0 e PPS, con ricarica rapida, compatibile con iPhone 15/14/13 serie, Xiaomi, Pixel, Galaxy, iPad, e altro ancora. Oggi lo paghi solo € 9,59, grazie allo sconto del 27% al quale aggiungere il coupon del 40% applicabile con una semplice spunta. Puoi anche testarlo con tutta calma, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Baseus alimentatore USB C ad alta velocità: le caratteristiche

Baseus caricatore USB C carica velocemente l‘iPhone 15 Pro Max, in modo efficiente da 0 a 50% della batteria in 30 minuti. Ricarica rapida PD 3.0 da 30W per iPad Pro o MacBook Air (modelli MacBook Air da 13,3″ e più piccoli). Risparmia molto tempo. Utilizza i più recenti chip al nitruro di gallio (GaN3). I caricabatterie GaN offrono un’esperienza di ricarica più veloce, più efficace e più compatta. Supporta PPS/PD3.0/QC3.0+/SCP/AFC e altri protocolli di ricarica superveloci. E’ la scelta ottimale per laptop, smartphone, uffici e casa.

E’ più piccolo del 50% rispetto al caricatore USB C originale da 30W (dimensioni: 30,5*29,3*8,4 mm/peso: 45g). Consente di risparmiare spazio e di tenere in ordine la scrivania. Compatto e leggero, si adatta anche al bagaglio per viaggiare facilmente. Questo caricabatterie rapido GaN 3 da 30W è dotato della più recente tecnologia di controllo della temperatura BCT di Baseus per garantire che il dispositivo non si surriscaldi durante la carica. Ciò prolunga la durata della batteria. Compatibile con iPhone 15/15 Pro/15 Pro Max/14/14 Pro/14 Pro Max/13 Pro/13 Pro Max, Samsung Galaxy S23/S22/S21/ S20/ Note 20 e iPad Pro 2020/ MacBook Air 13.3”/ Nintendo Switch/ AirPods Pro/ Pixel 7 e altri ancora.

