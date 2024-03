Caricabatterie Anker: con questo COUPON su Amazon il prezzo CROLLA!

Un caricabatterie compatto ma soprattutto potente che può essere utilizzato in varie occasioni è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ricaricare i nostri dispositivi in maniera semplice e veloce. Solo per oggi su Amazon è disponibile con un importante doppio sconto il caricabatterie a 2 porte di Anker, acquistabile con il 10% di sconto più un Coupon del 15%, che fa crollare il prezzo a 38,24€.

Caricabatterie Anker: acquistalo oggi usufruendo dell’ottimo doppio sconto su Amazon

Addio ai caricabatterie pesanti, con questo prodotto di Anker avremo un prodotto compatto a 2 porte da 65 W capace di alimentare i nostri dispositivi, come smartphone, tablet e notebook, con tutta la potenza dell’USB-C. Infatti, la ricarica è davvero veloce grazie al suo eccellente wattaggio, potendo infatti riuscire a caricare due dispositivi contemporaneamente distribuendo l’energia in maniera uniforme sulle due porte.

Oltre alla potenza, dispone anche di un design molto intelligente, essendo che è il 49% più piccolo in dimensioni di un normale caricabatterie USB-C ed è anche molto leggero, tanto che possiamo trasportarlo facilmente nella tasca della giacca. Grazie anche a questo design minimalista, c’è un miglioramento della frequenza di funzionamento del 100%, migliorando la sua capacità di condurre l’energia ai dispositivi senza perdere potenza.

All’interno della confezione troviamo il caricabatterie Anker Powerport III più un manuale di istruzioni. Il cavo di ricarica non è incluso. Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: solo per oggi potrai usufruire di un importante doppio sconto del 10% più un Coupon del 15%, che va a fissare il prezzo finale a soli 38,24€. Non lasciarti scappare quest’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.