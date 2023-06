Caricabatterie auto USB di LEICKE: i tuoi dispositivi sempre carichi, anche in viaggio

Il caricabatterie auto USB di LEICKE è una soluzione pratica per ricaricare i tuoi dispositivi elettronici mentre sei in viaggio. Con una potenza di 30W e la tecnologia di ricarica rapida QC 3.0, puoi ottenere una ricarica veloce ed efficiente per i tuoi dispositivi. Oggi tra l’altro lo prendi a sole 4€ su Amazon con lo sconto e il coupon del 50% disponibile automaticamente sulla pagina del prodotto. Spedizioni gratuite.

Il caricabatterie auto USB di LEICKE è regalato

Questo caricabatterie auto è dotato di 2 porte USB, che ti permettono di caricare contemporaneamente due dispositivi. Puoi collegare il tuo iPhone, Samsung Galaxy, LG, OnePlus, Huawei e altri dispositivi compatibili per assicurarti di avere sempre la carica di cui hai bisogno durante i tuoi spostamenti.

Il caricabatterie auto è fornito anche di un cavo di ricarica di 1,2 metri, che ti offre la flessibilità di utilizzare il tuo dispositivo anche quando è collegato al caricabatterie. In questo modo, puoi continuare a utilizzare il tuo smartphone o tablet senza interruzioni durante la ricarica. La compatibilità universale del caricabatterie auto LEICKE lo rende adatto per una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Samsung Galaxy S10E/S9/S8/Note 8, LG G6, OnePlus 5, Huawei P20 e molti altri.

Il caricabatterie targato LEICKE è anche dotato di protezione da sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento, per garantire una ricarica sicura e affidabile. Con la sua potenza elevata, la compatibilità universale e le funzioni di sicurezza, puoi goderti una ricarica veloce e sicura per i tuoi dispositivi durante i tuoi spostamenti. Prendilo adesso a soli 4€ su Amazon con lo sconto e il coupon del 50% disponibile automaticamente sulla pagina del prodotto. Spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.