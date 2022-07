Caricabatterie da 25W per ricarica super veloce di Samsung in promo su Amazon

Il caricabatterie Samsung da 25W con tecnologia Fast-Charging offre ai tuoi dispositivi una capacità di ricarica affidabile ad un costo contenuto. Per i dispositivi compatibili, il caricatore da muro consente la ricarica super rapida fino a 25 W. In promo ora su Amazon a soli 11,68€ invece di 20,83€.

Il caricatore da parete non solo alimenta rapidamente i dispositivi, ma funziona anche con altri modelli. I dispositivi conformi allo standard PD 3.0 riceveranno una carica massima di 25 W, mentre altri si caricheranno in base alle caratteristiche di produzione. È disponibile in bianco o nero.

L’adattatore AC incluso può essere collegato a qualsiasi normale presa di corrente. L’Adopter-Dock a ricarica rapida Samsung da 25 W fornisce fino a 3 ampere di elettricità al telefono, che è molto più veloce di un normale caricabatterie da 1 A o 700 mA. Per risultati ottimali, utilizzare il caricatore da parete con un cavo di ricarica Samsung da tipo C a tipo C approvato.

Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon, ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.