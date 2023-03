Caricabatterie da auto con super ricarica: una BOMBA da 4 porte USB 3.0 a 10€

I caricabatterie da auto per tenere sempre carichi i nostri dispositivi tech sono sempre più diffusi in quanto necessari per alimentare costantemente smartphone o tablet senza il rischio di lasciarci senza nei momenti meno opportuni. Su Amazon, in tal senso, esistono diverse proposte, ma una delle più convincenti in assoluto è questo caricatore per auto a 10€. Perfetto per device Android, va bene anche per PC, iPad e iPhone, ed è compatibile non solo con USB 3.0, ma anche con Quick Charge 3.0.

Caricatore quattro porte USB per auto

Questo dispositivo è compatto e dal design funzionale, le cui dimensioni lo rendono perfetto per adattarsi a tanti modelli di autovetture (auto, SUV, furgoni e camion, ecc). Dei quattroingressi disponibili, che affacciano tutti verso l’alto, ci sono una porta QC USB 3.0 e tre porte 2.1A, che possono caricare rapidamente quattro smartphone o tablet contemporaneamente. L’adattatore non è compatibile solo con USB 3.0, ma anche con Quick Charge 3.0.

Questo significa che c’è sempre spazio per te e il tuo partner, i tuoi amici o i parenti, visto che può caricare velocemente diversi tipi di iPhone, come i modelli 12/11/X/XS/XR, o Android, in simultanea. Utilizzando il chip avanzato incorporato, il sistema di protezione intelligente incorporato, il caricabatterie protegge i tuoi dispositivi da sovracorrente, sovraccarico e surriscaldamento.

Quando la batteria è carica, interromperà automaticamente la ricarica, la protezione multipla, garantirà la sicurezza del conducente. Una luce blu brillante, inoltre, è sempre accesa una volta che il device è collegato alla porta dell’accendi sigarette dell’auto per consentire un facile accesso alle porte USB di notte e per funzionare come luce notturna in macchina. E allora non perdere altro tempo se vuoi acquistarlo a soli 10€, con le spedizioni rapide e gratis offerte da Amazon. A questo prezzo è un vero e proprio regalo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.