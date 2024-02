Caricabatterie da auto per iPhone e supporto MAGNETICO 2-in-1 a SOLI 14€

Se viaggi spesso in auto e hai bisogno di avere il tuo smartphone sempre carico, questa è la soluzione che fa per te! Si tratta del Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto MANKIW, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad uno sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza tra pochissime ore e gli articoli stanno andando a ruba!

Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto: le modalità di utilizzo

Il Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto può tenere direttamente tutti i modelli delle serie iPhone 15, 14, 13 e 12 mini pro max, oltre ad essere compatibile con la custodia per cellulari Mag-Safe senza bisogno di anelli metallici aggiuntivi.

Il supporto ha 20 magneti N52 integrati, che assicurano facilmente il tuo iPhone, impedendo che cada su strade sconnesse. Inoltre, il campo magnetico chiuso all’interno del supporto per telefono non influisce sul segnale del tuo cellulare quindi il segnale di navigazione e la qualità delle chiamate non saranno interrotti.

Una bobina di ricarica in rame più grande offre una potenza di uscita fino a 15W, mentre un chip IC di ricarica aggiornato, insieme a circuiti di protezione multipli, garantisce la sicurezza della ricarica senza preoccupazioni per problemi di surriscaldamento e sovracorrente.

Il design aggiornato a 3 punti di supporto mantiene saldamente fissato il supporto per caricabatterie da auto alla bocchetta dell’aria, e il tappetino adesivo 3M VHB flessibile garantisce una forte adesione al cruscotto, godendo della comodità costante della presa magnetica ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.