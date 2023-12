Caricabatterie Multiplo USB per tutti i dispositivi a soli 27 euro!

CUKTECH ha ideato un comodissimo Caricatore USB C 65W, Caricabatterie Rapido Multiplo compatibile con tanti dispositivi: smartphone, iPhone, iPad, Laptop. Oggi lo paghi molto meno, 27,99 euro, grazie al coupon del 20% applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Caricabatterie CUKTECH multiplo: le caratteristiche

Il caricabatterie da 65 W con 3 porte supporta diversi protocolli di ricarica rapida, come PPS, PD 3.0, PPS, QC 4+/3.0, SFC, AFC, FCP e SCP, adatto per S22 Ultra/S22+, Note 10+/20, iPhone 14/Pro Max, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air e altro ancora. La tecnologia GaN III non solo riduce le dimensioni e il peso del caricabatterie, ma genera anche meno calore, riducendo efficacemente il consumo energetico, migliorando notevolmente l’efficienza di ricarica, rendendo la ricarica più sicura e più conveniente.

Dotato di otto meccanismi di protezione per proteggere le apparecchiature da cortocircuiti, sovratensione, surriscaldamento e sovracorrente, l’alta sicurezza fornisce una protezione completa per voi e le vostre apparecchiature.

[Compatibilità universale] Compatibile con iPhone 15 Pro Max/iPhone 14/13 Pro, MacBook Pro/Air, MagSafe, iPad Pro, Galaxy S23/S22/S21/S20/Note 20 Ultra/Note 10+, Pixel 5/4A, Xiaomi, Redmi, Huawei, Switch e altri dispositivi elettronici (esclusi cavi USB-C). Otterrai 18 mesi di garanzia senza preoccupazioni, servizio amichevole al cliente.

