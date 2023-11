Il caricabatterie SUPER VELOCE Samsung ORA lo paghi solo 8 euro: mancano poche ore!

Samsung EP-TA800N da 25W è un Caricabatterie a Ricarica Super Veloce, con Porta USB di tipo C, senza cavo dunque wireless, di colore bianco. Avrai subito pronti i tuoi dispositivi scarichi! Oggi lo paghi solo 8,99 euro grazie allo sconto Black Friday del 14%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Caricabatterie Samsung EP-TA800N: le caratteristiche

Il Caricabatterie Samsung EP-TA800N consente una ricarica ultra veloce che dona al tuo dispositivo la potenza di ricarica che merita con il caricabatterie ultra veloce da 25W. Goditi una carica adattabile alla misura delle capacità del tuo dispositivo; se il caricatore ultra veloce rilascia la potenza massima di 25W ai dispositivi compatibili, può anche adattarsi alle capacità degli altri modelli; utilizza un cavo Samsung USB Type-C per ottimizzare la velocità di ricarica.

Il caricabatterie da parete riporta in vita in modo tutti i tuoi dispositivi. Basta che siano compatibili con lo standard PD 3.0 Il colore è quello classico bianco. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Samsung EP-TA800N oggi lo paghi solo 8,99 euro grazie allo sconto Black Friday del 14%! Ma il Black friday sta finendo, quindi ti conviene sbrigarti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.