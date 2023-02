Caricabatterie USB-C da 20W Belkin compatibile anche con iPhone e iPad a 14,99€

Il caricabatterie USB-C da 20W del marchio Belkin supporta la ricarica rapida dei nuovi iPhone, oltre che degli ultimi iPad. In più offre una piena compatibilità con gli smartphone Android di nuova generazione, tra cui i telefoni della serie Galaxy, i Google Pixel e tanti altri ancora.

Te ne parliamo oggi perché in questi minuti è in offerta su Amazon a soli 14,99 euro, per effetto dello sconto del 40% sul prezzo consigliato di 24,99 euro. E se completi l’ordine ora, non solo risparmierai 10 euro subito, ma ti garantirai anche la consegna dell’articolo già entro la giornata di domani (per gli abbonati Prime la spedizione è gratuita).

40% di sconto sul caricabatterie universale USB-C da 20W Belkin

I modelli di iPhone supportati dal caricabatterie Belkin da 20W sono iPhone 8 e versioni successive, inclusi quindi anche i nuovi iPhone 14 presentati al pubblico lo scorso settembre. Inoltre garantisce la compatibilità al 100% con l’USB-Power Delivery per la ricarica rapida degli smartphone Android, inclusi i Samsung Galaxy e i Google Pixel degli ultimi anni.

Un altro suo punto di forza è il design minimalista e piatto, grazie al quale puoi posizionarlo facilmente anche dietro i mobili così da non essere d’ingombro in cucina o in qualsiasi altra stanza tu lo voglia posizionare.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon sul caricabatterie Belkin da 20W per ricaricare più velocemente il tuo iPhone o qualsiasi altro smartphone Android a un prezzo scontatissimo. L’offerta è limitata, potrebbe terminare tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.