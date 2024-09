Caricabatterie USB universale a soli 3€: applica il doppio sconto su Amazon

Su Amazon oggi puoi trovare un articolo utilissimo e super versatile per caricare i tuoi dispositivi elettronici ad un prezzo davvero piccolissimo! Si tratta del Caricabatterie USB A da 12 Watt ARZOPA, oggi disponibile a soli 3 euro grazie ad un mega sconto del 40% ed un ulteriore codice promo del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della doppia promozione, gi articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Caricabatterie USB A da 12 Watt ARZOPA: come utilizzarlo al meglio

Il Caricabatterie USB ARZOPA si caratterizza per una potenza da 12W e, quindi, è in grado di caricare qualsiasi tuo dispositivo alla massima velocità così da averlo sempre pronto all’uso in qualsiasi occasione.

Nello specifico, la testa di ricarica ha una corrente di 2,4 ampere che consente una ricarica rapidissima, così da risparmiare tempo e non rischiare mai di rimanere a corto di energia quando è necessario. Tra l’altro il gadget può vantare una compatiblità davvero universale, in quanto supporta un’ampia gamma di dispositivi per ottenere la ricarica rapida di iPhone, modelli Google Pixel, Samsung Galaxy e tanti altri ancora.

Un’altra caratteristica di spicco sono sicuramente le dimensioni estremamente ridotte che migliorano la sua portabilità: potrai facilmente inserirlo in borsa o in valigia per portarlo con te ovunque, in ufficio, a casa o in viaggio.

La sicurezza non è da meno grazie al chip intelligente con meccanismo di protezione dai cortocircuiti che è in grado di rispondere istantaneamente a cortocircuiti e surriscaldamenti, proteggendo completamente i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.