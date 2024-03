Caricabatterie Wireless 5-IN-1 ad un PREZZO MAI VISTO: applica il COUPON Amazon

Per avere i tuoi dispositivi elettronici sempre pronti all’uso, non farti scappare questo il Caricabatterie Wireless 5 In 1 Lovcoyo! Oggi è disponibile su Amazon a soli 20 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare a breve!

Caricabatterie Wireless 5 In 1 Lovcoyo: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Caricabatterie Wireless 5 In 1 Lovcoyo può caricare 3 dispositivi Apple contemporaneamente, che siano telefoni Apple, iWatch, Airpods e così via. In più puoi utilizzare anche la porta USB aggiunta per caricare il quarto dispositivo, oltre ad avere sempre a disposizione la funzione di luce notturna.

La compatibilità per quanto riguarda i dispositivi Apple è davvero immensa: nello specifico puoi utilizzarlo con i modelli di iPhone 15/14/13/13 pro/13 pro max/13 mini, iPhone 12/12 pro/12 pro max/12 mini, iWatch SE/8/7/ 6/5/4/3/2, Airpod 2/Pro.

Questa stazione di ricarica, oltre ad essere un caricabatterie, funziona anche come lampada notturna decorativa da comodino: supporta 3 livelli di regolazione touch della luminosità, luce calda, luce neutra e luce forte, per creare un ambiente di sonno amichevole.

Inoltre il caricabatterie wireless rende i tuoi dispositivi più efficienti con una forte connessione magnetica, un facile allineamento e un design antiscivolo che sostiene saldamente il tuo telefono e ne impedisce la caduta. È dotato di flessibilità per tenere il telefono in orizzontale o in verticale, ed un chip intelligente integrato fornisce molteplici tecnologie di protezione per impedire al tuo dispositivo di sovraccaricare i danni.

