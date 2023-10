Caricabatterie wireless veloce in OFFERTA: basta fili e ore di attesa!

Sei stanco di ore di attesa per avere la batteria del tuo smartphone al 100%? Se stanco di fili sparsi per la casa, appesi al muro o riposti su scaffali? Con questo CHELUXS 15W Caricabatterie Wireless per tanti modelli diversi, risolvi il problema! E oggi lo paghi anche molto meno, solo 10,87 euro, grazie al doppio sconto 9% + coupon del 20%!

Tra i tanti dispositivi compatibili troviamo: iPhone 15/14/13/12 serie, Samsung S23/S22/S21/S20/Note 20, LG/Sony; 10W pad di ricarica wireless per Samsung Galaxy 10/9/8/Note 10/9/8/, Nokia/Google; 7.5W Caricatore Senza Fili per iPhone 11series/X/XS/8/SE; 5W caricatore wireless standard per Airpods 3/2/Pro, Samsung Galaxy Buds e tanti altri. Si consiglia magari di chiedere al venditore.

CHELUXS 15W Caricabatterie Wireless: le caratteristiche

Scopriamo qualcosa di più su questo CHELUXS 15W Caricabatterie Wireless. Permette di caricare il dispositivo a una velocità fino a 1,8 volte più veloce rispetto al caricatore wireless standard. La ricarica induttiva passa direttamente attraverso le custodie protettive di spessore fino a 4 mm. L’esclusiva tecnologia multifunzionale Intelligent Protect fornisce il controllo della temperatura, la protezione dalle sovratensioni e la prevenzione dei cortocircuiti. Quindi protegge i dispositivi e l’impianto elettrico da rischi di sovraccarichi e corto circuiti.

Sempre in merito alla sicurezza, inoltre, questo caricabatterie wireless è realizzato in materiale ABS che è resistente al fuoco, è possibile acquistarlo a garanzia. La doppia garanzia e la doppia sicurezza offrono un’esperienza di sicurezza. Design leggero, elegante e compatto con gomma antiscivolo. Questo pad di ricarica wireless è super sottile e occupa pochissimo spazio, così da poterlo portare con te ovunque vada: a scuola, università, ufficio, viaggi, ecc.

Oggi lo paghi anche molto meno, solo 10,87 euro, grazie al doppio sconto 9% + coupon del 20%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.