Caricare il telefono è meglio di notte o di mattina? Gli esperti sono stati chiari

Una scelta che pesa soprattutto sulla durata della batteria, molto meno sulla bolletta. La domanda è semplice: meglio lasciare il cellulare attaccato alla presa mentre si dorme, sul comodino, oppure caricarlo durante la colazione prima di uscire? La risposta passa dalle batterie agli ioni di litio, dalle funzioni dei telefoni più recenti e, come spesso accade, dalle abitudini di chi li usa.

La ricarica notturna dello smartphone resta la scelta più diffusa. È pratica: ci si sveglia con il telefono al 100% e senza il timore di restare a secco già a metà mattina. I modelli più recenti, sia Android sia iPhone, gestiscono meglio la ricarica rispetto al passato: quando la batteria è piena, il flusso principale di energia viene fermato. Non siamo più ai vecchi telefoni lasciati ore “a cuocere” senza controllo.

Il nodo, però, è un altro. Restare molte ore al 100% di carica mette la batteria in una condizione di maggiore tensione chimica. Il problema aumenta se il telefono si scalda: sotto il cuscino, vicino a una fonte di calore o dentro una custodia troppo spessa. Produttori e centri di assistenza lo ripetono spesso: calore ed estremi di carica accelerano l’usura delle celle al litio. «Il telefono non si rovina in una notte», spiegano i tecnici, «ma ripetere lo stesso schema per mesi può pesare sulla capacità residua».

Carica di mantenimento e consumo fantasma: in bolletta pesano poco, ma non zero

Quando lo smartphone arriva al 100%, il caricatore non continua a spingere energia come nella fase principale. Può però intervenire a piccoli impulsi se la carica scende al 99%, magari per notifiche, attività in background o processi del sistema. È la cosiddetta carica di mantenimento: un lavoro minimo, utile a far trovare il telefono pieno al risveglio. C’è poi il consumo fantasma, cioè la poca elettricità assorbita dall’alimentatore quando resta inserito nella presa.

Uno smartphone in carica sul comodino al mattino, simbolo del dubbio tra ricarica notturna e ricarica prima di uscire.

Sulla bolletta elettrica, il peso di un solo smartphone è basso. Non è quello, di solito, a cambiare i consumi di una famiglia, soprattutto se lo si confronta con frigorifero, lavatrice, climatizzatore o scaldabagno. Detto questo, lo spreco non è inesistente. Caricabatterie sempre attaccati, più telefoni in casa, tablet, power bank e auricolari sommano piccoli consumi quotidiani. La differenza più importante, però, resta un’altra: conta più la salute della batteria che il costo dell’energia.

Ricaricare al mattino: le cariche parziali aiutano la batteria

La ricarica al mattino riduce il tempo in cui lo smartphone resta collegato alla presa e limita le ore passate al massimo della carica. Chi lo attacca mentre fa colazione, si veste o prepara la borsa può staccarlo all’80% o poco più, evitando il lungo mantenimento notturno. È meno comodo, certo. Richiede un po’ di attenzione e qualche minuto disponibile. Ma per una batteria agli ioni di litio spesso è una scelta più favorevole.

Le celle al litio lavorano meglio quando restano, per quanto possibile, in una fascia intermedia. Tenere lo smartphone tra il 20% e l’80% aiuta a ridurre lo stress chimico rispetto ai cicli completi da 0 a 100. Le cariche parziali e frequenti, al contrario di una vecchia convinzione nata con batterie di generazioni passate, non rovinano il telefono. Anzi, possono allungarne la vita e rimandare la sostituzione della batteria, che su molti modelli costa parecchio.

Il limite è pratico. Se il telefono non ha la ricarica rapida, mezz’ora al mattino potrebbe non bastare per arrivare a sera. Chi usa molto mappe, video, hotspot o app di lavoro rischia di uscire già con poca autonomia. In questi casi conviene trovare una via di mezzo: una breve ricarica la sera, un’altra al mattino, oppure la carica ottimizzata.

Le regole pratiche: 20-80%, carica ottimizzata e attenzione al calore

La regola più utile, per chi vuole far durare di più lo smartphone, è tenere la batteria tra il 20% e l’80% quando si può. Senza però trasformare la percentuale in un’ossessione. Se serve il 100% per un viaggio, una giornata lunga o molte ore lontano da una presa, caricare fino in fondo non è un problema. A pesare è la ripetizione continua di condizioni poco favorevoli: batteria sempre piena, telefono caldo, caricatore collegato per molte ore.

Sui telefoni recenti conviene attivare la carica ottimizzata, presente su gran parte dei modelli Android e sugli iPhone. Il sistema impara le abitudini dell’utente, ferma la ricarica intorno all’80% e completa il passaggio al 100% poco prima della sveglia o dell’orario in cui di solito si prende in mano il telefono. Così la ricarica notturna resta possibile, ma pesa meno sulla batteria.

Contano anche gli accessori. Meglio usare caricatori certificati, evitare cavi rovinati, non coprire il telefono durante la ricarica e non lasciarlo sotto il sole. Sono accorgimenti semplici, spesso più utili di molte app che promettono miracoli. Alla fine, la scelta tra notte e mattino dipende dal ritmo di ciascuno: per curare al massimo la batteria vince la ricarica breve e parziale; per comodità, la notte resta una soluzione praticabile, a patto di usare le funzioni intelligenti già disponibili.