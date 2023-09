Caricatore 65W USB C: a 25€ è REGALATO

Amazon mette a disposizione dei suoi utenti e dei suoi compratori un ottimo sconto del 31% + un ulteriore sconto del 24% applicabile tramite coupon su un caricatore USB C da 65 W al prezzo finale di 25,72 euro, compatibile con Laptop, Tablet e Smartphone di tutte le tipologie. Un prodotto in grado di offrire potenza, rapidità di ricarica e compatibilità ad un prezzo decisamente vantaggioso.

Caricatore USB C da 65W: Amazon mette in sconto del 31% +25% un prodotto affidabile, potente e compatibile con tutto!

Il 31% + un coupon del 25% di sconto su di un prodotto capace di offrire 3 porte di ricarica rapida, 2 porte USB-C Power Delivery 3.0 (max 65W) e 1 porta USB-A Quick Charge 3.0 è un’offerta da non lasciarsi scappare. Compatibile con tablet, smartphone e PC, il caricatore in questione porta a termine la ricarica del MacBook Pro 15,4″, da 0 a 100 in 2 ore. Un innovativo design impilato e una struttura aggiornata del circuito stampato con annessa la tecnologia GaN rendono il caricabatterie più piccolo senza sacrificare una goccia di potenza, e dunque facilmente utilizzabile in prese posizionate anche nelle zone più complesse e nascoste.

Il prodotto è dotato di numerose funzioni di sicurezza: protezione da sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Inoltre anche se vengono utilizzate tre porte, il caricabatterie rileva e regola l’erogazione di energia per tutti i dispositivi e in maniera assolutamente smart bilancia la potenza utilizzata a seconda del device che sta ricaricando. Tante feature che lo rendono un prodotto da acquistare, a maggior ragione se scontato e a questo prezzo.

Il Caricatore USB C da 65W è dunque in sconto del 31% + un coupon del 25% su Amazon per un costo finale di 25,72 euro. Un prodotto che assicura potenza, compatibilità e ricarica rapida per tutti i dispositivi, il tutto con un design innovativo e una capacità di adattarsi al device di riferimento. Da non lasciarsi scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.