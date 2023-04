Caricatore ESAGERATO a 11€ per iPhone, Pixel, Samsung e Nintendo Switch: shock

Se siete alla ricerca di un utilissimo caricatore da 40W con due porte USB-C per iPhone, Pixel, Samsung e perfino Nintendo Switch, allora siete capitati nel posto giusto: in questo momento, infatti, su Amazon ne trovi uno interessante a soli 11€, con spedizioni veloci e gratuite. Il dispositivo non solo costa poco, ma ha una funzione di ricarica estremamente veloce ed è compatibile, come scritto prima, con svariati modelli di telefonini, compresi iPhone 13, 13 Pro, 13 Mini, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, X, XS, XR, e così via.

Caricatore USB-C Guttlu, piccolo e potente

Realizzato con materiali di qualità e progettato per resistere a sollecitazioni e surriscaldamento, è costruito con la più recente tecnologia per aiutare il caricabatterie a generare meno calore e accelerare il processo di raffreddamento. Il sistema di protezione multiplo integrato può prevenire efficacemente cortocircuiti, sovratensione, sovratemperatura o sovraccarico, e interrompere la ricarica quando la batteria è piena per proteggere te e i tuoi dispositivi.

E’ super compatto, adatto per la ricarica a casa, ma è talmente piccolo e maneggevole che puoi portarlo sempre con te e sfruttarlo al lavoro, in viaggio e in vacanza. Ha, come detto prima, due ingessi USB-C che forniscono una potenza di 20 W ciascuna per caricare rapidamente il tuo iPhone, iPad, Macbook o altri dispositivi, in alcuni casi con velocità 4 volte superiori a quelle del caricabatterie originale da 5 W.

Insomma, l’unica cosa che non fa è evocare gli spiriti o bloccare i robot, nonostante il nome bizzarro riporti alla mente la famosa “Klaatu barada nikto” di hollywoodiana memoria. Ripetiamo, è solido e super compatto, adatto per la ricarica a casa, ma è talmente piccolo e maneggevole che puoi portarlo sempre con te e sfruttarlo al lavoro, in viaggio e in vacanza. Compralo adesso a soli 11€ su Amazon, con spedizioni veloci e gratuite.

