Caricatore INIU doppia USB con ricarica super veloce: prezzo regalo a 14€

Il momento di fare un colpaccio su Amazon è adesso, con questo caricatore da 30W in sconto del 70%. Perfetto per smartphone, ma anche PC, tablet e non solo, ad appena 14€ è un vero e proprio regalo. Si tratta di un’offerta a tempo limitatissimo, con le spedizioni rapide e gratis.

Caricatore doppio USB, prezzo REGALO da Amazon

Questo interessante quanto utile dispositivo è pensato per essere funzionale, senza però dare troppo nell’occhio. L’uscita massima è fino a 30W in totale, e ciascuna delle porte USB può caricare velocemente diversi tipi di iPhone, o dispositivi Android, in simultanea. Questo significa che c’è sempre spazio per te e il tuo partner, i tuoi amici o i parenti.

Utilizzando il chip avanzato incorporato, il sistema di protezione intelligente incorporato protegge i tuoi dispositivi da sovracorrente, sovraccarico e surriscaldamento. Prestazioni superiori, sicurezza e affidabilità garantiti. Il sistema SmartProtect fornisce infatti la protezione di ricarica più sicura e più completa per l’utente e il dispositivo.

E allora non perdere altro tempo se vuoi acquistarlo in offerta con soli 14€, con le spedizioni rapide e gratis offerte da Amazon. Fidati, un prodotto simile a queste condizioni, difficilmente non andrà esaurito velocemente. Perfetto per smartphone, ma anche PC, tablet e non solo, a questo prezzo è un vero e proprio regalo.

