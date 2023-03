Caricatore iPhone 20W CERTIFICATO: con QUESTO COUPON bastano 20€

Hai da poco acquistato un iPhone e, aprendo la confezione, sei rimasto sorpreso dall’assenza del caricatore. No, non è una dimenticanza di Apple, ma la sua nuova politica da qualche anno a questa parte per offrire un contributo tangibile alla sostenibilità. Puoi acquistare quello certificato Apple MFi direttamente su Amazon, approfittando del coupon omaggio del valore del 5 per cento per pagarlo soltanto 20 euro.

Caricatore iPhone certificato con coupon omaggio su Amazon

Il caricatore del marchio Sakahyro USB-C da 20W è compatibile con tutti gli iPhone a partire da iPhone X in poi. Se ad esempio hai da poco acquistato un iPhone 12 o un iPhone 14, il caricabatterie certificato Apple MFi andrà benissimo. Grazie al suo design sottile, portatile e compatto, si presenta come un articolo perfetto per ricaricare il tuo iPhone quando sei in ufficio al lavoro o in viaggio. Oltre a essere un caricatore certificato, il prodotto dell’azienda specializzata Sakahyro è costruito con un sistema di protezione tale da evitare surriscaldamento, cortocircuiti e sovratensione, andando così a massimizzare la durata dello stesso caricabatterie.

Altro suo punto di forza il modulo di ricarica rapida a 20W, grazie al quale riuscirai a caricare dallo 0 al 50% un iPhone 14 in appena 30 minuti, un tempo che con il caricatore standard da 5W ti sogneresti soltanto.

Se ti serve un caricatore per il tuo nuovo iPhone e vuoi risparmiare qualcosa acquistando un prodotto certificato, il caricatore del marchio specializzato Sakahyro fa proprio al caso tuo: applica il coupon del 5% su questa pagina e aggiungi al carrello l’articolo per pagarlo appena 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.