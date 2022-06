Caricatore multiplo per la tua comodità: ricarica rapida e 4 USB

Ti svelo un segreto, per ricaricare tutti i tuoi dispositivi tecnologici non hai bisogno di occupare ogni singola spina elettrica in casa. Hai bisogno di un singolo alimentatore, nello specifico di questo caricatore multiplo.

Caricatore multiplo: non potrai più farne a meno

Si presenta come un classico caricatore ma invece di avere lo spazio solo per una entrata USB, ne ha 4 diverse. Una in particolare, quella in colore rosso è la più veloce e ti consente di far tornare i tuoi prodotti al 100% in tempi record.

Non devi preoccuparti, non corri rischi: con i chip intelligenti inseriti al suo interno, l’alimentatore riconosce in totale autonomia che prodotti stai collegando e si auto-setta per caricarli senza correre rischi. In più è presente un sistema di multiprotezione, il che non fa mai male.

In totale raggiunge i 30W di potenza per far tornare ogni singolo prodotto collegato al suo stato massimo in poco tempo e senza problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.