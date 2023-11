Il caricatore Power Delivery per iPhone Lightning: prezzo SHOCK!

Sei alla ricerca di un caricabatterie che possa tenere il passo con il tuo stile di vita frenetico? Il caricabatterie rapido QZIIW da 40W è ciò che fa per te, e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 15%, a soli 16,61€! Inclusi due cavetti USB-C /Lightning!

Perfetto per iPhone, ma anche per altri device: 40 W in Power Delivery!

Questo caricatore Power Delivery arriva a casa con due cavetti USB-C /Lightning ed è perfetto per iPhone, ma anche per altri device. Con un chip intelligente in grado di ripartire in modo preciso le richieste dei device collegati, questo caricatore può alimentare il tuo dispositivo fino a 2 volte più velocemente rispetto ai caricabatterie tradizionali. Senza dubbio, è il prodotto ideale per chi è sempre in movimento e non ha tempo di aspettare che il telefono si carichi lentamente.

Uno degli aspetti più importanti di questo prodotto è la certificazione MFi dei due cavetti in dotazione. Questo significa che è sono stati realizzati con chip originali che garantiscono non solo la compatibilità con i tuoi dispositivi Apple: verranno caricati in modo sicuro e veloce.

Il caricatore Power Delivery rispetta le certificazioni CE, FCC, ROHS e ETL, offre la protezione da sovraccarico e restituisce corrente stabile. Il chip intelligente incorporato garantisce una corretta gestione della carica del device, dandoti la tranquillità di un prodotto sicuro e affidabile.

Nella confezione troverai un set di tre articoli: un caricabatterie da parete USB C da 40W con due porte e due cavi USB C / Lightning da 2m, perfetti per la ricarica in ufficio, a casa o in viaggio.

Il caricabatterie rapido Power Delivery QZIIW da 40W è il prodotto perfetto se stai cercando un caricatore economico da utilizzare quando sei a casa o in movimento. Grazie allo sconto Amazon del 15% e al prezzo di soli 16,61€, è imbattibile anche sotto l’aspetto economico. Compralo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.