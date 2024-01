Caricatore Power Delivery da 65 W: multiporta in super SCONTO!

Sei in cerca di un caricatore multiporta USB-C Power Delivery da 65 W? Ecco il modello Baseus in sconto Amazon per oggi! Parliamo di un modello con ben due porte USB-C e una USB-A a soli 26,39€ grazie al coupon di sconto del 40% disponibile direttamente sulla piattaforma. Grande qualità, in un form factor compatto a prezzo scontatissimo! Approfittane subito!

Il compagno di viaggio perfetto: ecco il caricatore PD da 65 W Baseus!

Abbiamo imparato a conoscere il marchio Baseus nel tempo. Si contraddistingue per l’ottima qualità e il prezzo sempre contenuto. Si tratta di un brand che propone moltissimi accessori per smartphone e notebook a prezzo scontatissimo senza rinunciare alla qualità. Non fa eccezione questo caricatore Power Delivery da 65 W: ha ben 2 porte USB-C e una USB-A per caricare anche device più datati.

Si adatta perfettamente alla ricarica di notebook, tablet e smartphone oltre che accessori come powerbank e smartwatch. Il tutto in un design compatto che agevola il trasporto in zaino o borsa di lavoro.

Se utilizzate contemporaneamente tutte le porte, il caricatore non potrà erogare più dei 65 W promessi ovviamente, ma si tratta comunque di una potenza davvero interessante se consideriamo le dimensioni molto compatte del prodotto.

Consideriamo inoltre il fatto che il caricatore integra la tecnologia GaN che permette di contenere al massimo anche il surriscaldamento: ottimo per utilizzi prolungati.

Si tratta di un modello consigliassimo per l’acquisto considerando il prezzo: solo 26,39€ su Amazon per quest’oggi! Il motivo? Il coupon del 40% di sconto da applicare direttamente sulla piattaforma. Acquista subito il caricatore Power Delivery da 65 W di Baseus se stai cercando un modello compatto, ma economico e non vuoi rinunciare alla qualità! Acquistalo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.