Ecco il caricatore USB-C Power Delivery da 30W quasi GRATIS

Quella di oggi non è una semplice offerta, è quasi un regalo! Ecco uno dei caricatori Power Delivery USB-C da 30W più economici del web! Il prezzo: solo 5,92€ grazie allo sconto Amazon del 13%. Dimenticavo: utilizza la tecnologia GaN!

Non esiste un caricatore Power Delivery da 30W più economico!

Che dire, il titolo parla per noi! Pedea, azienda che produce questo caricatore, ha voluto stupirci con un prodotto che, di fatto, costa pochissimo. Il caricatore USB-C Power Delivery di cui vi parliamo oggi è molto compatto, conveniente e ben costruito.

Si tratta di un caricatore con a bordo una porta USB-C utilissima per caricare smartphone, tablet e, perchè no, alcuni notebook. In particolare, gli utenti iPhone che necessitano di un caricatore, possono acquistare questo modello per caricare i propri device. Non solo: avendo un output massimo di 30W, è senza dubbio uno dei device perfetti per ricaricare anche iPad in tutte le varie declinazioni disponibili sul mercato.

Il dispositivo si presta perfettamente per la carica degli ultimi MacBook Air con processori M1 e M2: potrebbe quindi essere il caricatore secondario da avere sempre nella propria borsa di lavoro.

Il caricatore pesa solo 70g ed è molto compatto: può essere trasportato anche in tasca.

In apertura abbiamo specificato la tecnologia con a bordo del dispositivo: GaN. Questo è l’acronimo di nitruro di gallio il cui vantaggio è quello di garantire ottime prestazioni senza riscaldare troppo. Proprio l’adozione di questa tecnologia ha permesso di ridurre drasticamente le dimensioni del caricatore USB-C Power Delivery da 30W.

Vale la pena acquistarlo? La risposta è assolutamente sì! Al prezzo di soli 5,29€, il caricatore USB-C Power Delivery di Pedea è senza dubbio uno di qui prodotti da acquistare senza pensarci troppo. I caricatori a volte non sono mai troppi e avere un ricambio fa sempre comodo. Grazie allo sconto del 13% proposto oggi da Amazon, è davvero convenientissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.