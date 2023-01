Caricatore rapido da 32W UNIVERSALE in offerta a 14€

Il caricatore rapido 3 in 1 del marchio LDNIO assicura tre porte di ricarica per tutta la famiglia, così da non dover più litigare per la proprietà di una presa elettrica dentro casa. Inoltre è un perfetto caricabatterie da viaggio, grazie al suo ingresso universale e le 3 prese intercambiabili.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon: fai tuo il caricatore universale a 32W a soli 14 euro, sottoscrivendo il coupon omaggio del valore di 7 euro offerto da Amazon. Per applicare lo sconto, è sufficiente che inserisci un segno di spunta accanto alla voce Applica coupon.

Coupon omaggio per il caricatore USB-C da 32W universale

Il caricatore USB-C del marchio LDNIO è un caricabatterie rapido 3 in 1 dotato di una porta USB-C e due porte USB-A. Risparmia fino al 30% di tempo la prossima volta che ricaricherai il tuo dispositivo mobile. Alcuni esempi? La batteria del Samsung Galaxy S21 passa dallo 0 al 50% in appena 30 minuti, tre volte più velocemente rispetto al classico caricatore da 5W incluso nella confezione.

Uno dei principali punti di forza del caricabatterie rapido LDNIO è poi la compatibilità con la maggior parte dei telefoni di ultima generazioni, inclusi gli ultimi iPhone, nonché iPad, MacBook Air, MacBook Pro e tanti altri dispositivi.

Metti in carrello subito il caricatore rapido universale da 32W: ancora per poco potrai risparmiare 7 euro grazie al coupon omaggio di Amazon, pagandolo 14 euro anziché 21 euro. Inoltre se completi l’ordine ora beneficerai anche della spedizione gratuita offerta a tutti gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.