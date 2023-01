Caricatore UGREEN Nexode da 65W ideale anche per Mac e iPhone in promo su Amazon

Con 65 W di potenza totale in uscita, Nexode fornisce una potenza sufficiente per alimentare adeguatamente anche i più grandi smartphone e tablet basati su USB-C, nonché molti laptop di fascia media con display di dimensioni inferiori. Ad esempio, il laptop MacBook Pro da 13 pollici viene fornito con un alimentatore USB-C da 61 W, mentre i modelli da 14 pollici e 16 pollici sono dotati rispettivamente di 67 W e 140 W, superando ciò di cui è capace il Nexode. Acquistalo ora su Amazon a soli 47,59€ invece di 55,99€.

Ancora una volta, tuttavia, per la maggior parte degli altri dispositivi, 65 W sono sufficienti. I dispositivi come iPhone Apple e smartphone e tablet Samsung Galaxy supportano i protocolli di ricarica rapida di Nexode, e si possono ricaricare fino al 50% in circa 30 minuti. Ovviamente, i 65 W sono condivisi tra le sue due porte USB-C e una porta USB-A, quindi devi essere attento a cosa colleghi, dove e quanta potenza ciascuno dei tuoi dispositivi richiede.

Se alcuni dispositivi richiedono più di 65 W di potenza di uscita totale, perché non optare per caricabatterie che supportano 100 W o più? Una buona ragione è la dimensione. Questo dispositivo è la metà delle dimensioni dei tipici caricabatterie da 100 W, anche quello della stessa UGREEN, e fino a un terzo più piccolo degli adattatori CA basati su USB-C inclusi con molti laptop.

È un prodotto di bell’aspetto con scritte nere su un corpo grigio scuro. Da un lato c’è il marchio UGREEN, mentre dall’altro c’è l’indicatore di potenza totale. Sfortunatamente, le etichette delle porte dall’alto verso il basso, USB-C1, USB-C2 e USB-A, sono molto difficili da leggere, con caratteri piccoli e caratteri chiari.

Come con qualsiasi caricabatterie compatto, la potenza totale del Nexode è condivisa tra tutte e tre le uscite. Se utilizzi la porta USB-C1 o USB-C2 da sola, otterrai tutti i 65 W di capacità di ricarica rapida se il tuo dispositivo lo supporta. Se si utilizza la porta USB-A, la potenza massima in uscita è di soli 22,5 W, motivo per cui molti dispositivi stanno passando allo standard USB-C.

Con due porte in uso, USB-C1 e USB-C2, una porta è capace di 20 W e l’altra è capace di erogarne 45, non importa quale. Se è necessario caricare un dispositivo USB-A insieme a un dispositivo USB-C, è necessario utilizzare USB-C1, che fornisce 45 W di potenza, lasciando 18 W per USB-A. Se invece utilizzi le porte USB-C2 e USB-A per alimentare quegli stessi dispositivi, otterrai solo 8,5 W su ciascuna porta e perderai capacità della ricarica rapida.

Infine, se devi utilizzare tutte e tre le porte contemporaneamente, otterrai 45 W su USB-C1, 8,5 W su USB-C2 e 8,5 W su USB-A. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

