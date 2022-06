Caricatore universale da viaggio con 4 USB: solo 15€

Se non scoppia la terza guerra mondiale e non richiudono tutto per la prossima pandemia, e se la compagnia non fa sciopero, sarebbe tempo di viaggi e aerei da prendere. Dunque, siccome vogliamo essere positivi e propositivi, ecco un caricatore universale da viaggio che amerete: include tutti gli standard di presa e 4 USB per ricaricare contemporaneamente tutti i tuoi dispositivi. E costa solo 15€ e spicci incluse spedizioni Amazon. È il coltellino svizzero della ricarica per turisti e viaggiatori.

Il problema di chi viaggia molto è di trovare una presa che sia compatibile con i propri caricabatterie. Molti hotel internazionali includono anche prese europee per i propri clienti, ma non è sempre il caso. E spesso -soprattutto in alcuni paesi- ci si ritrova in difficoltà.

Una soluzione potrebbe essere quella di comprare un convertitore di presa, ma francamente è una rottura, perché bisogna portarsi dietro un aggeggio in più. Per come la vediamo noi, è molto meglio ribaltare il problema e scegliere un caricabatterie che risolva definitivamente e elegantemente il problema.

Come quello di Lencent. È la soluzione a tutti i tuoi problemi di viaggio, soprattutto se vai in UK, USA, Asia e Australia, e per almeno 4 ragioni.

Innanzitutto, supporta input da 100-240V; in più, include una tecnologia che riconosce i dispositivi collegati e adatta la corrente in uscita per massimizzare la velocità di ricarica. Ha dei moduli intercambiabili che ti permettono di collegarlo a qualunque presa in oltre 150 Paesi del mondo.

In più, ciliegina sulla torta, ha 4 uscite USB per connettere e ricaricare contemporaneamente fino a 4 dispositivi e accessori. Insomma, problema risolto: e ora manca solo di prenotare il volo.

