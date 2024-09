Caricatore USB C 4-in-1 a prezzo stracciato con il coupon sconto Amazon

Per avere sempre i tuoi dispositivi carichi e pronti all’uso, affidati al Caricatore Baseus USB C 4-in-1! Oggi è disponibile su Amazon a soli 38 euro grazie ad un coupon di sconto del 35% da applicare al momento dell’ordine.

Caricatore Baseus USB C 4-in-1: massima energia per tutti i tuoi dispositivi

Il Caricatore Baseus USB C 4-in-1 è uno strumento utilissimo e super versatile che garantisce l’energia giusta a tutti i tuoi dispositivi elettronici.

Si caratterizza sicuramente per le sue 4 porte attraverso le quali poter caricare 4 dispositivi contemporaneamente: nello specifico si tratta di 2 porte USB-A da 100 W e 2 da 60 W USB-C-Schnittstellen. La ricarica fornita sarà sempre velocissima tanto che, adesempio, il MacBook Pro 16 “Max può arrivare da 0% a 40% in 30 minuti mentre l’iPhone 15 Pro da 0% a 57% in 30 minuti.

Un’altra specifica di spicco è senza dubbio la massima sicurezza che offre ai dispositivi sotto carica grazie a funzioni come protezione da sovraccarico, protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione e protezione da cortocircuito. Inoltre viene fornito con una caratteristica tecnica specifica per garantire che il tuo dispositivo non si surriscaldi durante la ricarica, prolungando la durata della batteria.

Inoltre la compatiblità è praticamente universale: puoi sfruttare il caricatore con MacBook Pro 16 “, MacBook Pro M2 13” 2022, MacBook Air 13 “, HP Spectre, MateBook, NoteBook, iPad Pro / Air, Tab A8 / S8, iPhone 15/14/13 / 12Pro Max, AirPods Pro, MagSafe, Galaxy S24 / S23 Ultra / S22 / S21, Pixel 7/6/5 / 4 e tanto altro ancora.

