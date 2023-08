Caricatore USB C 6 in 1 da 120W versatile e potente, ricarica di tutto e costa poco

Il caricatore USB C ssouwao da 120W è una stazione di ricarica versatile e potente progettata per caricare simultaneamente diversi dispositivi. Con sei porte USB, offre una soluzione conveniente per ricaricare dispositivi come MacBook, laptop, iPhone, Galaxy e altri.

Questo caricatore utilizza la tecnologia GaN (nitruro di gallio), che permette di ottenere un design più compatto e leggero senza compromettere la potenza. Questo significa che potrete godere di una stazione di ricarica potente che occupa meno spazio sul vostro comodino o sulla scrivania. Su Amazon oggi lo trovi a soli 44€.

Caricatore USB C da 120W versatile e potente

Con una potenza di 120W, la stazione di ricarica USB C ssouwao offre una ricarica rapida e efficiente per i vostri dispositivi. Può alimentare contemporaneamente più dispositivi, come laptop, tablet, smartphone, smartwatch e altri accessori, riducendo il tempo di attesa e semplificando il processo di ricarica.

La stazione di ricarica è dotata di protezioni multiple, inclusa la protezione da sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuito, per garantire la sicurezza dei vostri dispositivi durante la ricarica. Inoltre, è progettata per adattarsi perfettamente al vostro comodino o alla scrivania grazie al suo design elegante e compatto. Con le sue sei porte USB, potrete tenere tutti i vostri dispositivi organizzati e ricaricati in un unico punto.

La stazione di ricarica è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook, laptop, iPhone, iPad, Galaxy, smartphone Android, smartwatch, auricolari wireless e altri dispositivi USB-C. In conclusione, il caricatore USB C ssouwao da 120W è una soluzione di ricarica versatile e potente per i vostri dispositivi. Con la sua compatibilità universale, protezioni multiple e design compatto, offre una soluzione pratica per caricare più dispositivi contemporaneamente.

