Caricatore USB C 65W da quattro porte in offerta con questo COUPON

Il caricatore USB C da 65W del marchio Kovol è dotato di quattro porte, di cui due con uscite PD da 45W e 20W per caricare alla massima velocità due dispositivi in contemporanea. Se si usa una sola porta PD, ad esempio, è possibile impiegare tutta la potenza di 65W per caricare il MacBook Pro 14″ dallo 0 al 50% in appena 45 minuti, oppure l’iPhone 13 fino al 50% in 27 minuti.

Su Amazon lo puoi acquistare a soli 35,99 euro applicando il coupon omaggio del valore di 10 euro prima di aggiungere l’articolo al carrello. In più, se hai l’abbonamento a Prime, puoi usufruire della spedizione gratuita, nonché della consegna ultrarapida prevista per la giornata di domani (completando l’ordine ora).

Coupon omaggio Amazon del valore di 10 euro per il caricatore USB-C da 65W

Il caricabatterie da tavolo Kovol è progettato per caricare fino a quattro dispositivi in contemporanea e risparmiare spazio. Con questo dispositivo è un gioco da ragazzi caricare alla massima velocità e nello stesso momento il tuo iPhone e il MacBook Air, ma anche device di altre marche, su tutti i Samsung Galaxy. Riguardo alla ricarica rapida, è importante sottolineare il supporto alla ricarica rapida 3.0 da 18W per tutti gli smartphone compatibili con la tecnologia Quick Charge.

Un altro suo punto di forza è il monitoraggio continuo del fabbisogno energetico dei device collegati, al fine di massimizzare l’efficienza di carica fornendo una corrente ottimale a ogni device collegato.

Metti nel carrello ora il caricatore Kovol da 65W con quattro porte per approfittare del coupon omaggio di 10 euro offerto da Amazon in queste ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.