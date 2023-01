Caricatore USB C Anker GaN II da 65W ad un prezzo IMBATTIBILE su Amazon

Il nuovo caricabatterie Anker 735 è un caricatore da muro pieghevole con tre porte e offre una potenza massima di 65 W. Chiamato anche Nano II, misura solo 2,60 “di lunghezza per 1,50” di altezza per 1,15 “di larghezza; è un po ‘più grande di due degli adattatori per iPhone da 5 W di Apple e molto più piccolo dell’adattatore incluso con il MacBook Pro. Il caricabatterie Anker 735 (Nano II 65W) è pubblicizzato come “l’unico caricabatterie di cui hai bisogno“. Grazie alle sue dimensioni ridotte e ai molteplici ingressi di ricarica. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 49,99€.

Poiché la parte finale della spina è integrata, significa che se viaggi all’estero in una contea che utilizza un diverso design, dovrai portare un adattatore. I lati del caricabatterie Anker 735 sono ricoperti da una plastica bianca soft-touch con il logo Anker stampato in bianco. Per inciso, quando prenderai il caricabatterie in mano, rimarrai sorpreso. È piccolo ma relativamente pesante.

L’estremità dell’adattatore ha una faccia in plastica dall’aspetto metallico. Sembra elegante, ma soprattutto, rende facile vedere le tre porte di ricarica sulla parte anteriore, incluse due porte USB di tipo C e una porta USB di tipo A legacy. Poiché l’Anker 735 ha tre porte di ricarica e può fornire fino a 65 W di potenza di ricarica totale, gestire correttamente la potenza che puoi aspettarti di ricevere per ogni dispositivo collegato potrebbe sembrare leggermente più complicato. Il caricatore delega i 65 W che può emettere a diverse porte, a seconda del numero di porte utilizzate e dei tipi di dispositivi che assorbono energia.

Ad esempio, l’Anker 735 fornirà tutta la potenza quando un singolo dispositivo è collegato a una delle porte USB-C. È sufficiente per ricaricare un MacBook Pro da 13″ o un MacBook Air. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

