Caricatore USB-C Anker PowerPort Atom III Slim

Anker è un grande marchio nel gioco di ricarica e alimentazione. Uno dei prodotti più unici dell’azienda è PowerPort Atom III Slim. Questo hub di ricarica per desktop sottile offre non una, non due, ma quattro porte USB. Acquistalo ora su Amazon a soli 45,99€ invece di 59,99€.

Il caricabatterie Slim di Anker si trova proprio nel mezzo di un mercato sempre più pieno di hub multiporta. Con una singola porta USB-C da 45 W e tre porte USB-A con marchio PIQ integrate, Atom III Slim è progettato per la ricarica multi-dispositivo. Tutte le porte combinate, vanta una potenza di uscita totale di 65 W.

Costruito con componenti in nitruro di gallio (GaN), è un caricabatterie straordinariamente sottile. Misura solo 0,7 pollici di spessore e pesa 141 g. La tecnologia aiuta anche a rimanere abbastanza fresco, anche durante la ricarica rapida di un laptop.

Il PowerPort Atom III slim è disponibile in nero. L’hub è dotato di una presa di corrente IEC C7 nella parte posteriore e viene fornito con una presa a muro regionale nella confezione ma senza cavi USB.

Con quattro porte USB integrate, questo adattatore è progettato per caricare più gadget contemporaneamente. La seconda cosa che noterai è quanto sia compatto e ben costruito. Ha all’incirca le dimensioni di un piccolo pacco batteria.

Con 45 W di potenza in uscita sulla porta USB-C, la PowerPort Atom III Slim offre una potenza sufficiente per ricaricare rapidamente gli smartphone e la maggior parte dei laptop più piccoli. Anche se per i laptop più grandi vorrai qualcosa con un’uscita da 60 W per mantenere i tempi di ricarica al di sotto delle due ore. Va notato che la porta USB-C supporta il protocollo USB Power Delivery utilizzato dai telefoni Google Pixel e Apple iPhone, ma non la nuova variante USB PD PPS necessaria per caricare rapidamente gli ultimi telefoni di punta Samsung alla massima velocità. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

