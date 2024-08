Caricatore USB C Baseus a META' PREZZO: applica il MEGA COUPON Amazon

Ti presentiamo un mini dispositivo perfetto per avere sempre la carica giusta e velocissima per il tuo smartphone! Si tratta del Caricatore USB C Baseus, oggi disponibile su Amazon al prezzo stracciato di soli 9 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Caricatore USB C Baseus: massima affidabilità ed efficienza

Il Caricatore USB C Baseus è un piccolo dispositivo che permette di avere l’energia di cui hai bisogno ogni volta che vuoi.

Nello specifico utilizza chip di nitruro di gallio che offrono un’esperienza di ricarica più veloce, efficace e compatta. Tra l’altro la sua compatibilità è davvero universale in quanto supporta i protocolli di ricarica super rapidi per iPhone e Android, iPad Pro/Air, tablet, power bank, stazione di ricarica wireless e altri dispositivi mobili.

Allo stesso modo la sicurezza è sempre garantita in quanto è dotato della più recente tecnologia di controllo della temperatura BCT di Baseus per garantire che il caricatore non si surriscaldi durante la ricarica. In questo modo si evitano problemi e in contemporanea si prolunga la durata della batteria.

Per finire, questo modello ha dimensioni super compatte ed è dotato di un connettore obliquo, che riduce al minimo lo spreco di spazio nella presa e migliora lo spazio e l’efficienza della presa.

