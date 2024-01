Caricatore USB-C Power Delivery: offerta BOMBA!

Quando si parla di ricarica, ormai non si può fare a meno di parlare di caricatori Power Delivery USB-C. Oggi vi segnaliamo un’offerta ottima che vi permetterà di acquistare un fantastico caricatore con ben 4 porte, tra cui 3 USB-C PD e una USB-A con ricarica rapida. Il prezzo? Solo 21,59€ grazie al doppio sconto Amazon: uno del 29% già applicato e uno del 10% ottenibile selezionando il coupon sul sito. Bello eh?

Caricatore USB-C Power Delivery: tanta potenza in poco spazio

Ecco il dispositivo che, ad oggi, vi permetterà di ricaricare in modo rapido tutti i vostri dispositivi. Si tratta di un caricatore USB-C Power Delivery con ben 4 porte. 3 USB-C in grado di erogare al massimo 67 W: una 35W e una 20W. L’altra al massimo 12W così come la porta USB-A. Ovviamente, questo se le utilizzate tutte insieme. Se invece ne utilizzate una alla volta, potrete raggiungere i 67 W massimi.

In ogni caso, le combinazioni di utilizzo delle porte sono molteplici: il caricatore è intelligente ed erogherà a ciascun dispositivo, la potenza di carica giusta per bilanciare i vari carichi collegati.

Il device è molto compatto ed è perfetto per essere trasportato all’interno di valige e borse lavoro: nessun problema quindi per il trasporto quotidiano.

Si tratta di un device che potremmo definire must-have: se la necessità è quella di caricare in contemporanea più dispositivi, questo caricatore vi permetterà di farlo senza alcun tentennamento.

Approfittate subito dell’offerta e acquistate il caricatore USB-C Power Delivery ad un prezzo irrisorio! Oggi infatti su Amazon costa solo 21,59€ grazie al doppio sconto del 29% più il 10% ottenibile via coupon da attivare sul sito. Non aspettare: acquistalo subito e non te ne pentirai!

