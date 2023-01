Caricatore USB da muro compatibile con iPhone e Android in offerta a 10€ (Amazon)

Il caricatore USB-C da muro consente di ricaricare fino a 20 W qualsiasi smartphone Android, gli ultimi modelli di iPhone (iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, ecc.), iPad Pro, MacBook Air e le cuffie AirPods Pro. Sono presenti due porta, una USB-C e una USB-A, con supporto alla ricarica rapida PD 3.0, QC 3.0/2.0. Puoi dunque caricare contemporaneamente due dispositivi, al giorno d’oggi una necessità per tante persone (in casa, in ufficio o in vacanza). Oltre alla compatibilità universale e alla sua praticità, un altro punto di forza del caricatore è il sistema di protezione integrato in grado di difendere il dispositivo in carica da sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuito.

Oggi il caricatore USB C da 20 W è in offerta a soli 10,99 euro su Amazon, grazie allo sconto del 35% applicato dal marketplace. L’offerta è limitata, potrebbe terminare a breve.

Il caricatore USB da muro intelligente e universale in offerta a 10€

Il caricabatterie da muro Sundix con due porte USB a 20 W pesa appena 53 grammi e vanta dimensioni ultra compatte da 8 x 4 x 2,5 cm, misure che lo rendono un dispositivo portatile adatto anche per chi viaggia e lavora in ufficio.

Il prezzo di soli 10 euro e la disponibilità limitata fanno sì che questa offerta possa esaurirsi entro breve, quindi approfittane subito prima che l’offerta termini.

Metti in carrello ora il caricatore USB C da muro per approfittare dello sconto del 35% applicato da Amazon sul prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.